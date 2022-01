Da Deep Rock Galactic a Persona 5 Strikers: quanto pesano i nuovi giochi PS Plus?

Tra qualche ora il catalogo mensile del PlayStation Plus si aggiornerà per accogliere ufficialmente i giochi gratis di gennaio 2022. Se siete in attesa di poterli scaricare e provare tutti, ecco quello che c'è da sapere sullo spazio occupato su hard disk o SSD da ciascuno di essi.

Grazie alle ormai immancabili informazioni diffuse da PlayStation Game Size, account Twitter che scava continuamente nei database Sony alla ricerca di informazioni sui giochi in uscita, è stato possibile conoscere in anticipo il peso dei giochi in arrivo questo mese per gli abbonati.

Ecco di seguito tutte le informazioni disponibili sul peso dei giochi in arrivo nelle prossime ore per gli abbonati al servizio:

DIRT 5 (versione PlayStation 4): 47,444 GB ma si può avviare dopo aver scaricato 21,734 GB

47,444 GB ma si può avviare dopo aver scaricato 21,734 GB DIRT 5 (versione PlayStation 5): 51,924 GB ma si può avviare dopo aver scaricato 21,196 GB

51,924 GB ma si può avviare dopo aver scaricato 21,196 GB Deep Rock Galactic (versione PlayStation 4): tra i 2,4 GB e i 4,8 GB

tra i 2,4 GB e i 4,8 GB Deep Rock Galactic (versione PlayStation 5): 2,525 GB

2,525 GB Persona 5 Strikers (versione PS4): 16,943 GB ma si può avviare dopo aver scaricato 10,218 GB

Prima che corriate a liberare spazio in memoria cancellando qualche vecchio titolo che non avviate da un po', vi ricordiamo che uno dei giochi PS5 di febbraio 2022 potrebbe essere stato svelato da un leak.