Deep Rock Galactic Survivor, SpellRogue e DarkSwarm: Ghost Ship presenta i nuovi giochi

I vertici di Ghost Ship Publishing ampliano il proprio portafoglio di videogiochi presentando ufficialmente SpellRogue, DarkSwarm e Deep Rock Galactic Survivor, lo spin-off in salsa auto-shooter del celebre sparatutto Deep Rock Galactic da oltre 6 milioni di utenti.

Partiamo allora da Deep Rock Galactic per familiarizzare con le atmosfere e i personaggi di questo action con visuale dall'alto venato di elementi survival. Sviluppato da Funday Games, il nuovo capitolo di DRG cala i patiti del genere nei panni di un guerriero solitario chiamato a fronteggiare le creature che infestano il sottosuolo di Hoxxes IV.

Il trailer di annuncio tesimonia l'impegno profuso dal team Funday nel concretizzare la visione creativa di un titolo particolarmente frenetico e profondo al tempo stesso, con rocamboleschi scontri a fuoco alternati a momenti più 'ragionati' dove poter esplorare le ambientazioni. Il lancio di Deep Rock Galactic Survivor è previsto più avanti nel 2023 in Accesso Anticipato su Steam.

SpellRogue, invece, proietta gli appassionati di avventure roguelike in una dimensione strategica a turni: protagonista della nuova odissea fantasy di Guidelight Games è un mago che, servendosi dei suoi dadi incantati, deve arginare l'avanzata dei mostruosi Voidwalker ed evitare che il suo regno venga distrutto da questi invasori.

Non meno interessante è poi DarkSwarm, il terzo videogioco annunciato da Ghost Ship Publishing. Si tratta di un action cooperativo immerso in una distopica dimensione procedurale con protagonisti dei cyber-mercenari. Il compito dei giocatori è quello di gestire una task force di guerrieri dal DNA risequenziato e fare la spola tra le colonie extramondo per difenderne gli abitanti dalla minaccia rappresentata dalle forze d'invasione e dalle infestazioni di creature aliene. Sia SpellRogue che DarkSwarm approderanno nei prossimi mesi su PC.