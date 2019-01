Deep Silver annuncia la Artyom Custom Edition di Metro Exodus

Deep Silver, 4A Games e Dmitry Glukhovsky, hanno oggi svelato la Artyom Custom Edition di Metro Exodus. Questa straordinaria edizione realizzata su misura è molto rara e solo 10 copie sono state prodotte; copie non sono disponibili per l'acquisto in nessun negozio.

I fan di Metro di tutto il mondo avranno l'opportunità di vincerle tramite una serie di promozioni pianificate nelle prossime settimane. Accompagnata da un certificato di autenticità firmato personalmente da Dmitry Glukhovsky e Andrew 'Prof' Prokhorov, Creative Director e co-founder di 4A Games, questa edizione artigianale presenta una selezione di iconici oggetti di Artyom, tra cui un orologio Nixie perfettamente funzionante.

“Abbiamo lavorato con i famosi artigiani di DB Props, con sede nei famosi Shepperton Studios, per creare e produrre la collection definitiva per i fan di Metro", ha dichiarato Huw Beynon, Head of Global Brand Management presso Deep Silver. "Ogni elemento è un autentico oggetto del mondo reale o è stato realizzato a mano per ricreare i disegni originali di 4A. Eravamo coscienti di non poter rendere giustizia all'orologio Nixie di Artyom con una replica; quindi abbiamo deciso di realizzarlo per davvero.”

Contenuta in una cassa di munizioni in acciaio, l'Artyom Custom Edition contiene:

• Un orologio Nixie perfettamente funzionante, fatto a mano

• Una maschera antigas e un filtro

• Un accendino a forma di proiettile funzionante

• Una piastrina Spartan in acciaio fatta a mano, da incidere con il nome del destinatario

• Una custodia per la mappa in pelle e una mappa di viaggio dell'Aurora

• Un certificato di autenticità personalizzato, firmato da Dmitry Glukhovsky e da Andrew 'Prof' Prokhorov

La prima di queste inestimabili edizioni è stata consegnata a 4A Games: potrai aggiudicarti una delle restanti nove tramite una serie di promozioni in arrivo...