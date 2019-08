Deep Silver Fishlabs al lavoro su nuova IP e progetti non ancora annunciati

Deep Silver Fishlabs, lo studio dietro la serie di Galaxy of Fire, ha annunciato di essere al lavoro su una nuova proprietà intellettuale, e su diversi progetti non ancora svelati al pubblico. Di cosa potrebbe trattarsi?

La notizia è arrivata durante l'ultima conferenza finanziaria di THQ Nordic, durante la quale il publisher ha affermato di "assistere con entusiasmo alla crescita di Deep Silver Fishlabs, team che mette a disposizione il proprio talento all'interno dei propri studi"

Ricordiamo che Deep Silver Fishlabs è una software house tedesca con sede ad Amburgo. Fondato nel 2004 da Michael Schade e Christian Lohr, lo studio è famoso per la sua serie Galaxy on Fire, che include Galaxy on Fire, Galaxy on Fire 2 e Galaxy on Fire: Alliances, Galaxy of Fire: Manticore. A seguito di una breve procedura fallimentare, Fishlabs è stata acquisita da Koch Media e riorganizzata come parte della loro etichetta di Deep Silver. A partire da luglio 2018, la società conta oltre 70 dipendenti.

Non rimane dunque che attendere ulteriori dettagli sui nuovi progetti in sviluppo presso Deep Silver Fishlabs, tra i quali spiccherebbe anche una nuova IP. Tra i titoli non ancora annunciati, invece, sembra lecito aspettarsi un nuovo capitolo di Galaxy on Fire.

Ricordiamo infine che durante la conferenza finanziaria è stata annunciata l'acquisizione di Milestone, Gunfire Games e Goodbye Kansas da parte di THQ Nordic.