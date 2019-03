Deep Silver porterà Outward, Kingdom Come Deliverance e Pathfinder Kingmaker al PAX East

Il PAX East di Boston si sta rivelando uno degli eventi più attesi dai videogiocatori, anche per via dei numerosi annunci di Gearbox che i fan non vedono l'ora di scoprire. Tra gli sviluppatori e i publisher presenti alla manifestazione ci sarà anche Deep Silver, che ha svelato la propria line-up.

Innanzitutto è stato ufficializzato che i giocatori potranno incontrare gli sviluppatori di Outward e di Kingdom Come Deliverance presso l'area dedicata a THQ Nordic, per l'appunto dal 28 al 31 Marzo.

I titoli che il publisher porterà in versione giocabile allo show saranno lo stesso Outward, un nuovo RPG che combina elementi narrativi e survival, disponibile anche in co-op sia online che in split-screen. Per maggiori informazioni potete vedere il trailer di lancio di Outward sul nostro sito, oppure collegarvi al nostro canale Twitch, dove oggi alle 15 lo giocheremo in diretta.

Sarà giocabile anche Kingdom Come: Deliverance, altro RPG open world ambientato all'epoca del Sacro Romano Impero, per il quale è da poco disponibile il nuovo DLC Band of Bastards.

Terzo ed ultimo protagonista della fiera per Deep Silver sarà Pathfinder: Kingmaker, che si pone come obiettivo il far riscoprire il gioco agli amanti del fantasy cartaceo e l'attrarre quelli degli RPG su PC.