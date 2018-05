Deformer: il gioco multiplayer di Ready at Dawn chiude i battenti il 9 agosto

Ready at Dawn ha annunciato che i server online di Deformers verranno chiusi definitivamente il 9 agosto. Purtroppo, il titolo multiplayer degli autori di The Order 1886 non ha ottenuto il successo sperato.

Deformers è uscito l'anno scorso su PC, PlayStation 4 e Xbox One, presentandosi come un MOBA cartoonesco basato sul combattimento corpo a corpo. Dopo la tiepida accoglienza riservata a The Order 1886, i ragazzi di Ready at Dawn avevano deciso di dedicarsi a un piccolo progetto multiplayer, esplorando un genere molto popolare come quello dei battle arena online.

Purtroppo Deformers non è riuscito ad ottenere il successo sperato, portando gli sviluppatori a chiudere prematuramente i server online il prossimo 9 agosto (sia in Europa che in Nord America). L'annuncio è arrivato sul sito ufficiale del gioco, con la conferma che tutti gli acquisti sullo store interno verranno disabilitati (tutti gli oggetti del Workshop, invece, saranno messi a disposizione gratuitamente).

A voi era capitato di giocare con il MOBA di Ready at Dawn? Nelle prossime settimane avrete le ultime occasioni per fare qualche partita a Deformers, prima che i server di gioco vengano chiusi definitivamente ad agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica sulle notizie più importanti degli ultimi sette giorni.