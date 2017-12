Defunct e Minecraft Story Mode 2 EP5 tra le novità della settimana su Xbox Store

ha pubblicato la lista delle ultime novità in arrivo suquesta settimana dicembre: anche nei giorni che precedono il Natale, lo store digitale disi aggiorna con nuovi giochi per Xbox One, demo, beta e con l' apertura dei preordini dei titoli più interessanti in arrivo nei prossimi mesi.

Di seguito vi elenchiamo i nuovi giochi e i nuovi pre-order per Xbox One disponibili sullo store Microsoft. Tra le novità della settimana segnaliamo l'arrivo di Defunct, Minecraft Story Mode Stagione 2 Episodio 5 e Full Metal Furies.

Novità Xbox One

Minecraft Story Mode Season Two Episode 5 (Disponibile ora - 29.99 euro, stagione completa)

Defunct (Disponibile ora - 14,99 euro)

10tons Cyberpunk Bundle (Disponibile ora - 19,99 euro)

Mordheim City Of The Damned Complete Edition (disponibile ora - 19,99 euro)

Preordini Giochi Xbox One

Full Metal Furies

Ricordiamo che sono ancora disponibili i Games with Gold di dicembre, tra cui Warhammer End Times Vermintide e Back to the Future The Game 30th Anniversary Edition. Inoltre, sono ora online i nuovi Deals with Gold con sconti sui migliori giochi per Xbox One e Xbox 360.