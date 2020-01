Design di PS5: nuovi render 3D della console next-gen basati sugli ultimi presunti leak

Mentre i vertici Microsoft hanno scelto il palco dei The Game Awards 2019 per presentare ufficialmente al pubblico il design di Xbox Series X, l'estetica di PlayStation 5 resta ancora avvolta nel più stretto riserbo.

Per ingannare l'attesa in vista del futuro reveal della console next-gen, diversi appassionati particolarmente creativi si sono dedicati alla realizzazione di ipotetici modelli di PlayStation 5. Tra questi ultimi, figura certamente anche l'utente attivo su Twitter come @FalconDesign3D. Basandosi su delle immagini tratte da un presunto brevetto Sony legato a PS5, quest'ultimo ha dato vita a degli ipotetici render della console. In particolare, il videogiocatore ha condiviso con l'utenza social quattro immagini, raffigurante l'hardware da diversi punti di vista. Il risultato può essere visionato in allegato al Tweet disponibile direttamente in calce a questa news: cosa ve ne pare? Vi piacerebbe una PlayStation 5 con simili linee di design?



Ad ora, purtroppo, Sony non ha offerto alcun indizio in merito a quello che potrebbe essere l'aspetto definitivo della console. Per apprendere questo ed ulteriori dettagli su PS5, non resta dunque che attendere aggiornamenti ufficiali in tal senso. Recentemente, diversi osservatori hanno ipotizzato che un evento di presentazione della console potrebbe essere ormai piuttosto vicino: presso la città di San Francisco sono infatti stati avvistati dirigenti Sony e membri di Naughty Dog.