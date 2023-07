Déjà Vu - cliché del mondo videoludico: parliamo di damigelle da salvare domani su Twitch

Dopo l'approfondimento dell'Assemblea di Everyeye sulla generazione Remake e Remastered, la nostra redazione è lieta di annunciare "Déjà Vu", una nuova serie di appuntamenti su Twitch in cui ci dedicheremo ai cliché del mondo videoludico.

Il tema centrale della prima puntata del nostro nuovo format aperiodico che ci terrà compagnia da qui in avanti sul canale Twitch di Everyeye sono i luoghi comuni sulle 'damigelle da salvare', rappresentati plasticamente dallo stereotipo videoludico (ma non solo) delle 'principesse rapite' alla ricerca di cavalieri senza macchia chiamati a strapparle dalle grinfie del cattivone di turno.

Un cliché, quello delle damigelle da salvare, che trova nella serie di Super Mario uno dei suoi 'esponenti' storici, ma con Nintendo che, di recente, ha comunque dato prova di essere sensibile a questi temi, basti pensare a Super Mario Bros. The Movie e alla principessa Peach non più in pericolo.

Ne parleremo in maniera approfondita a partire dalle ore 17:00 di domani, giovedì 6 luglio, nel corso della prima puntata del nuovo forma Déjà Vu. Per l'occasione, vi estendiamo nuovamente il nostro invito a iscrivervi al canale Twitch di Everyeye: la sottoscrizione al nostro portale su Twitch vi consente di non perdervi nessun appuntamento della nostra programmazione in streaming e, ovviamente, di dimostrarci il vostro supporto.