Delayed: il folle evento di Devolver Digital sui giochi rinviati al 2024 ha una data

Che Devolver Digital sia un publisher piuttosto ironico, fuori di testa sopra le righe è cosa ormai ben nota, come si è visto nei suoi eventi passati in cui le sorprese non sono mai mancate. Ma stavolta l'azienda si è spinta ancora oltre annunciando un livestream che è tutto un programma già dal nome.

Devolver Digital ha infatti svelato Devolver Delayed, una presentazione totalmente incentrata sui giochi che non riusciranno a vedere la luce nel 2023 e che faranno dunque il loro esordio non prima del 2024. L'evento si svolgerà lunedì 7 agosto 2023 alle ore 17:00 italiane. Non è chiaro al momento quali giochi verranno mostrati al Delayed tra qualche giorno, ma di sicuro la descrizione dell'evento è sufficiente per renderlo imperdibile già da ora.

"Unitevi a noi settimana prossima per il Devolver Delayed, il primo evento in assoluto volto a celebrare i giochi che si stanno coraggiosamente spostando al 2024", recita il tweet pubblicato da Devolver Digital. Ma la descrizione principale è potenzialmente ancora più esilarante: "Godetevi l'arte del rinvio dei videogiochi e scoprite quali tra i giochi più attesi distribuiti da Devolver Digital verranno spostati all'anno prossimo! Il futuro del futuro è qui oggi".

Devolver Digital ironizza così su uno degli aspetti più delicati dell'industria videoludica, ossia il posticipo di un prodotto ad una data successiva a quanto stabilito originariamente, situazione in genere non sempre ben accolta dal pubblico. Simpatia di Devolver Digital a parte, questo significa che nell'evento del 7 agosto verremo a conoscenza di più giochi rinviati al 2024 nonostante fossero originariamente previsti per quest'anno, dunque oltre alle risate sarà necessario anche armarsi di santa pazienza.

Nel frattempo il riassunto dell'evento Devolver Direct del 9 giugno vi ricorda quali sono stati i giochi indie mostrati dalla compagnia texana.