Dele Alli è il nuovo ambasciatore Hyper X: firmato un accordo biennale

HyperX ha siglato un accordo biennale con il calciatore Dele Alli per farlo diventare l'ambasciatore del gaming. Alli, come tutti sapranno, gioca nella Premier League inglese con il club Tottenham e ha anche partecipato alla Coppa del Mondo FIFA 2018.

HyperX non è nuova a queste partnership: ha già infatti reclutato un certo numero di sportivi “tradizionali” come ambasciatori del marchio. Alli quindi si unisce al giocatore NFL JuJu Smith-Schuster e ai giocatori NBA Gordon Hayward e De'Aaron Fox.

Tutti e quattro sono videogiocatori appassionati, sia Alli che Smith-Schuster trasmettono regolarmente sui rispettivi canali Twitch. HyperX ha inoltre stretto una partnership con il team NBA, i Philadelphia 76ers, proprietario dell'organizzazione Sportiva Team Dignitas.

L'azienda produttrice di cuffie ha utilizzato la tradizionale strategia di marketing sportivo per diversi anni. L'accordo con Gordon Hayward è iniziato ancora nel 2016, dopo che il giocatore ha espresso il suo sostegno per gli esport, in particolare per League of Legends.

L'avvento di Fortnite, poi, ha offerto a HyperX l'opportunità di una promozione incrociata tra sport e videogiochi. Il titolo Epic Games infatti ha invaso il mondo dello sport tradizionale con decine di atleti che ne riproducono le emote o, comunque, giocano attivamente. In sostanza, la popolarità del gioco di Epic Games ha rivelato una connessione naturale tra sport tradizionali e videogiochi, consentendo a HyperX di commercializzare direttamente i propri prodotti a un nuovo pubblico.

Anche altri marchi hanno beneficiato dell'ondata di nuovi videogiocatori. Nella sua dichiarazione finanziaria del secondo trimestre 2018, Turtle Beach ha descritto Fortnite come un fattore trainante per le sue vendite record. La società ha inoltre recentemente firmato un accordo di sponsorizzazione con il Manchester City.