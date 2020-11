Dele Alli stringe una partnership con EXCEL ESPORTS

Dele Alli diventa parte integrante dell'ecosistema Excel Esports. Il calciatore del Tottenham contribuirà a colmare il divario tra sport, videogiochi ed esport.

La partnership mira a saldare la passione di Dele Alli per i videogiochi, la sua abilità su Fortnite e l'esperienza di competere ai massimi livelli nello sport per supportare la squadra.

EXCEL ESPORTS è un'organizzazione britannica che possiede team attivi sui due più grandi videogiochi competitivi Fortnite e League of Legends (per i Worlds abbiamo intervistato un loro giocatore, Caedrel). Dele Alli sarà il loro primo global ambassador.

L'entusiasmo di Dele per i videogiochi, in particolare Fortnite, è ampiamente conosciuto tra i suoi fan e lo considera la sua più grande passione al di fuori del calcio. Dele, che è anche ambassador per HyperX, ha già portato la sua passione sul campo da calcio, celebrando i gol con i moveset di Fortnite.

Ha più di 130.000 follower su Twitch e ha anche preso parte alla competizione di beneficenza Gaming Without Borders all'inizio di quest'anno, raccogliendo 1,5 milioni di dollari. Applicando il vero significato al termine "ambasciatore", Dele fornirà al gruppo di talenti del team l'opportunità di beneficiare della sua esperienza e conoscenza per sviluppare ulteriormente le loro abilità fisiche e mentali, per affrontare meglio la pressione e lo stress.

"Tutti quelli che mi conoscono sanno che la mia più grande passione al di fuori del calcio è il gaming e dopo essere stato sempre più coinvolto nel settore negli ultimi anni, sembrava che unire le forze con una squadra esport fosse naturale. Ciò che mi ha attirato verso EXCEL è stato il fatto che è il più grande brand esport britannico e adoro il fatto che il marchio sia nato dalla passione per i giochi e dai valori che sostiene. La mia conoscenza dell'essere un atleta competitivo è qualcosa che credo possa davvero avvantaggiare il roster di talenti di EXCEL mentre continuano a lottare per essere migliori ogni singolo giorno, ma cercherò anche di approfondire la mia conoscenza e comprensione di questo settore davvero entusiasmante", ha dichiarato l'ambasciatore di EXCEL ESPORTS Dele Alli.

“EXCEL ESPORTS compete al più alto livello di competizione di gioco. Dopo il recente lancio del nuovo EXCEL e la nostra visione in The Power of Better, abbiamo cercato una persona che sia la nostra ispirazione. Pertanto, siamo molto lieti che Dele salga a bordo per supportarci nel nostro nuovo viaggio. Dele sa meglio di chiunque altro cosa significa raggiungere e rimanere ai vertici ed esibisce anche la vera passione e professionalità che è così prevalente nelle nostre stesse competizioni. Non vediamo l'ora di lavorare con Dele per sviluppare il nostro talento, utilizzare i suoi consigli e le sue competenze per guidare EXCEL in avanti e aiutarci a garantire che non siamo soddisfatti della nostra nuova ambizione", ha affermato Wouter Sleijffers, CEO di EXCEL ESPORTS.