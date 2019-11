Delirio "Banks" FaZe Clan: distrugge una stanza d'albergo, 30.000 Dollari di danni

Ricky "Banks" Banks, co-founder dei FaZe Clan ha dato di matto, causando un danno stimato in circa 30.000 Dollari in una camera d'albergo a Las Vegas.

Il personaggino, già al centro delle cronache esport dei mesi scorsi per la querelle legale con Tfue, seconto quanto riferito da testimoni (che poi avrebbero pubblicato il video del fattaccio, ripreso dal portale TMZ) avrebbe messo a soqquadro la stanza, devastandola con buchi sui muri, mobili rotti e una marea di altri danni a oggetti.

Wynn Las Vegas, l'hotel in cui pernottava il ventisettenne, ha fatto intervenire la polizia che ha constatato la distruzione della proprietà. Nella stanza sono state constatate finestre rotte, tappeti macchiati e quadri strappati. Le autorità ha affermato che tali incidenti sono comuni a Las Vegas e di solito non vengono addebitate accuse se i danni sono coperti dal responsabile.

Il danno stimato, come abbiamo detto poco fa, ammonta a oltre 30.000 Dollari, il che si traduce nel fatto che Banks può essere accusato formalmente di distruzione dolosa di proprietà. Questo potrebbe portarlo addirittura a cinque anni di prigione.

Nelle ore successive è stato riferito che i FaZe stanno lavorando per risolvere questo problema: per i FaZe Clan la cifra appare comunque "irrisoria". Vedremo come se la caverà di fronte alla legge.