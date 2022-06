Deliver Us Mars ha una data d'uscita: i misteri del Pianeta Rosso nel primo video gameplay

Gli sviluppatori di KeokeN Interactive annunciano la data di lancio di Deliver Us Mars e confezionano un suggestivo video gameplay che mette in luce le grandi potenzialità, sia grafiche che prettamente ludiche, di questa avventura sci-fi a vocazione narrativa edita da Frontier Foundry.

Il nuovo capitolo dell'odissea spaziale inaugurata da Deliver Us the Moon si collocherà a dieci anni di distanza dagli eventi finali della missione lunare di Fortuna, con l'umanità ormai sull'orlo dell'estinzione e chiamata a compiere un ultimo, disperato tentativo di sopravvivenza approntando una spedizione verso Marte per recuperare le navi coloniali ARCA rubate dal misterioso Outward.

Il compito affidato agli utenti sarà perciò quello di viaggiare verso il Pianeta Rosso insieme all'equipaggio della Zephyr e, una volta giunti sul posto, resistere alle condizioni climatiche estreme della superficie di Marte per trovare le arche e individuare la fonte dell'enigmatica richiesta di soccorso captata dalla nostra alter-ego.

Il nuovo trailer propostoci da KeokeN lascia intravedere le tante innovazioni apportate al gameplay, come le sessioni a bordo dei veicoli, degli enigmi ambientali ancora più elaborati, una più profonda gestione degli equipaggiamenti e, più in generale, un'esperienza ludica più avvincente e legata alla narrazione. Il tutto, arricchito dalla colonna sonora di Sander Van Zantem, dalle sessioni di motion capture eseguite per le animazioni della protagonista e da un sistema di illuminazione con riflessi e ombre gestite in Ray Tracing.

In chiusura di video, il team di KeokeN annuncia anche la data di lancio ufficiale di Deliver Us Mars, fissandola per il 27 settembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. In calce alla notizia trovate anche una nuova galleria immagini piena di scatti rigorosamente in-engine e, quindi, rappresentativi del comparto grafico a trazione Unreal Engine.