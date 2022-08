Deliver Us Mars: i misteri del Pianeta Rosso nel nuovo video gameplay

In coincidenza del Future Games Show della Gamescom 2022, il team di KeokeN Interactive ha mostrato delle scene di gameplay inedite del thriller sci-fi Deliver Us Mars.

Il seguito di Deliver Us the Moon sarà ambientato a dieci anni di distanza dalla missione Fortuna del capitolo originario e dipingerà un'umanità ancora più vicina all'estinzione. Il nostro compito sarà quello di recuperare tre navi colonia rubate dal Pianeta Rosso e offrire, così facendo, una speranza di sopravvivenza all'intero genere umano che attende con trepidazione delle notizie dall'equipaggio della Zephyr.

Come possiamo intuire osservando lo Story Trailer di Deliver Us Mars, l'esperienza di gioco confezionata dagli sviluppatori olandesi trarrà forza dal mistero rappresentato dall'origine del segnale di soccorso inviato da Marte: chi, o cosa, sta cercando di contattare gli astronauti della Zephyr?

In ragione dell'ultimo rinvio di Deliver Us Mars annunciato di recente da KeokeN, il lancio dell'avventura in salsa thrilling degli autori olandesi è previsto per il 2 febbraio del 2023 su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve lo foste perso, qui potete ammirare il primo video gameplay di Deliver Us Mars.