Deliver Us Mars: i misteri del Pianeta Rosso nel video reveal dell'avventura sci-fi

Il calore con cui gli appassionati di avventure sci-fi hanno accolto Deliver Us the Moon spinge gli sviluppatori di KeokeN Interactive e il publisher Frontier Foundry a rinsaldare il proprio rapporto annunciando il sequel Deliver Us Mars.

Il nuovo atto dell'odissea spaziale firmata KeokeN ci farà esplorare la nuova frontiera del Pianeta Rosso: a dieci anni di distanza dalla missione lunare di Fortuna, l'umanità si trova sull'orlo dell'estinzione e il nostro compito sarà quello di unirci all'equipaggio della Zephyr per recuperare le navi coloniali ARCA rubate dal misterioso Outward, sperando così di assicurare la sopravvivenza della razza umana prima che la situazione precipiti.

Nel corso dell'avventura dovremo resistere alle condizioni climatiche estreme della superficie di Marte e fare appello a tutto il nostro coraggio per superare gli ostacoli, sia fisici che mentali, da fronteggiare per trovare le arche e svelare la ragione dell'enigmatica richiesta di soccorso proveniente dal Pianeta Rosso.

Quanto alle novità di gameplay, gli sviluppatori promettono di confezionare un'esperienza narrativa e ludica avvicente, con meccaniche coinvolgenti accompagnate da una storia piena di suspense, merito della colonna sonora composta da Sander Van Zantem, dal motion capture e da un sistema di illuminazione con riflessi e ombre Ray Tracing su Unreal Engine.

Il lancio di Deliver Us Mars è previsto nei prossimi mesi su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Date un'occhiata al video di presentazione del sequel di Deliver Us the Moon e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo progetto e, più in generale, dell'IP sci-fi di KeokeN.