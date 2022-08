Deliver Us Mars si unisce al festival dei rinvii: l'avventura sci-fi slitta al 2023

Per non essere da meno dei tanti altri sviluppatori che stanno rinviando al nuovo anno la data d'uscita dei loro titoli (pensiamo ad esempio al posticipo di Hogwarts Legacy), anche il team di KeokeN Interactive si unisce a questo triste valzer annunciando lo slittamento di Deliver Us Mars.

I rappresentanti della software house olandese si affacciano sui social per spiegare, appunto, che i propri sviluppatori necessitano di più tempo per concretizzare appieno la visione creativa del sequel di Deliver us the Moon.

Nel post social condiviso da KeokeN, gli autori europei si dicono dispiaciuti nell'annunciare il posticipo di Deliver us Mars al 2 febbraio del 2023 su tutte le piattaforme, con un ritardo di poco più di cinque mesi dall'originaria data di lancio fissata per il 27 settembre di quest'anno.

Il nuovo capitolo dell'odissea spaziale da vivere inforcando il casco di Kathy Johanson, in compenso, sarà al centro del programma approntato dagli organizzatori della Gamescom 2022: nel corso del Future Games Show del 24 agosto verrà infatti mostrato un nuovo filmato di Deliver Us Mars. In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di KeokeN, vi consigliamo di recuperare l'ultimo video gameplay di Deliver Us Mars che descrive i tanti interventi compiuti dagli sviluppatori olandesi per migliorare ed espandere l'esperienza ludica, narrativa e contenutistica di questa IP.