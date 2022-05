Deliver Us Mars: il viaggio verso il Pianeta Rosso inizia con il primo video diario

Poche settimane dopo aver svelato Deliver Us Mars, gli sviluppatori di KeokeN Interactive confezionano un video diario che illustra le novità ludiche, narrative e prettamente contenutistiche del thriller sci-fi che darà seguito all'odissea spaziale vissuta dagli astronauti di Deliver Us the Moon.

Gli esponenti della software house olandese colgono l'occasione offertagli dal video diario per discutere del loro prossimo, ambizioso progetto insieme ai curatori del PlayStation Blog. Il team di KeokeN sottolinea come una delle fonti di ispirazione principali per questo titolo sia il capolavoro di Naughty Dog The Last of Us Parte 2.

Gli sviluppatori europei sottolineano come abbiano trascorso gli ultimi anni lavorando silenziosamente a Deliver Us Mars per fare in modo che il loro titolo potesse unire la "grandezza di un'epopea di fantascienza salva-mondo a una storia personale e con motivazioni sincere". L'avventura, infatti, sarà ambientata a dieci anni di distanza dalla missione Fortuna del capitolo originario e vedrà l'umanità ancora più vicina all'estinzione. Il compito dei giocatori sarà quello di entrare a far parte dell'equipaggio dello Zephyr e di recuperare tre navi colonia rubate dal Pianeta Rosso per garantire una speranza di sopravvivenza agli abitanti della Terra.

La narrazione thrilling confezionata da KeokeN trarrà forza anche dal mistero rappresentato dall'origine del segnale di soccorso inviato da Marte: chi, o cosa, sta cercando di mettersi in contatto con gli astronauti della Zephyr? Lo scopriremo solo al lancio di Deliver Us Mars, previsto nei prossimi mesi su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.