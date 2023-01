Deliver Us Mars, nuovo video gameplay: parte il conto alla rovescia per il lancio

Il Pianeta Rosso non avrà più misteri con Deliver Us Mars, l'avventura sci-fi in salsa thrilling che Frontier Foundry e KeokeN si apprestano a lanciare su PC, PlayStation e Xbox.

Il prossimo capitolo dell'odissea spaziale inaugurata da Deliver Us the Moon ci porterà a dieci anni di distanza dagli eventi conclusivi della missione lunare di Fortuna, con l'umanità ormai sull'orlo dell'estinzione e costretta a compiere un ultimo, disperato tentativo di sopravvivenza con un viaggio su Marte volto a recuperare le navi coloniali ARCA 'piratate' dalla sfuggente entità conosciuta come Outward.

Il nuovo video confezionato da KeokeN ci immerge nelle atmosfere di questa avventura per offrirci uno spaccato dell'esperienza ludica, narrativa e prettamente grafica da vivere indossando la tuta pressurizzata della nostra alter-ego. Nel trailer possiamo apprezzare il lavoro svolto dagli sviluppatori indie per migliorare il gameplay con l'aggiunta, ad esempio, di enigmi ambientali ancora più elaborati, di una gestione più profonda dell'equipaggiamento e della possibilità di guidare numerosi veicoli.

In ragione dell'ultimo rinvio di Deliver Us Mars, l'avventura sci-fi è prevista al lancio per il 2 febbraio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Date un'occhiata al video che campeggia a inizio articolo e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo thriller spaziale.