Deliver Us the Moon: arriva l'upgrade gratis per PS5 e Xbox Series X

Oltre ad aver annunciato l'arrivo della versione next-gen di Falconeer, Wired productions ha svelato nel corso di un breve evento anche l'upgrade gratuito per PlayStation 5 e Xbox Series X|S del suo Deliver Us the Moon.

Un nuovo trailer del titolo ambientato nello spazio ha infatti confermato che KeokeN Interactive sta lavorando alla versione per console di nuova generazione, la quale potrà essere scaricata in maniera gratuita da tutti i possessori di Deliver Us the Moon su PlayStation 4 o Xbox One. Osservando il trailer possiamo notare che la versione next-gen del gioco supporterà il Ray Tracing su alcune superfici ma non vi sono al momento dettagli più precisi su quelli che saranno risoluzione e framerate. È Probabile che gli sviluppatori inseriscano un qualche tipo di opzione grafica per decidere se prediligere definizione o fluidità, ma al momento siamo nel campo delle ipotesi e dovremo attendere conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.

A mancare sono anche le informazioni sulla data d'uscita, dal momento che il filmato d'annuncio non contiene alcun indizio sulla finestra di lancio, sebbene si possa leggere un "coming soon" che lascia presagire che l'arrivo del titolo su PS5 e Xbox Series X|S non sia poi così lontano.