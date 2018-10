Deliver Us The Moon: Fortuna è ora disponibile su PC via Steam

KeokeN Interactive ha finalmente pubblicato Deliver Us The Moon: Fortuna su PC. Questa nuova avventura fantascientifica è acquistabile su Steam con il 10% di sconto a 17,99 euro. L'offerta è valida fino al 5 ottobre, data dalla quale verrà proposto al prezzo pieno di 19,99 euro.

Deliver Us The Moon, finanziato su Kickstarter con oltre 103 mila dollari investiti da 2.840 backer, è ambientato in un futuro prossimo in cui le risorse naturali della Terra sono ormai esaurite. Nel tentativo di far fronte alla crisi energetica, le potenze globali crearono la World Space Agency assicurandosi una promettente nuova fonte di energia sulla Luna. La World Space Agency colonizzò il satellite, dal quale condusse le sue operazioni finché una notte tutte le comunicazioni con la Terra furono interrotte e la fonte di energia andò persa. Alcuni anni dopo, spetta al giocatore, ultimo astronauta del pianeta, affrontare una missione disperata per scoprire cos'è accaduto e salvare l'umanità intera.

Accompagnato dal piccolo robot di nome ASE, il giocatore deve perlustrare la superficie lunare, esplorare impianti abbandonati, raccogliere indizi e scoprire i segreti occulti che si celano dietro questo mistero. In cima alla notizia potete ammirare il trailer del gioco.