Deliver Us the Moon Fortuna riceve il supporto a Ray-Tracing e NVIDIA DLSS

NVIDIA ha stretto una partnership con KeokeN Interactive per portare gli straordinari effetti realistici di luce del ray tracing anche su Deliver Us The Moon: Fortuna. L'aggiornamento è disponibile a partire da oggi.

Utilizzando la potenza del ray tracing, KeokeN ha aggiunto NVIDIA DLSS per ottenere anche frame rate potenziati, oltre che riflessi e ombre ray tracing per migliorare il fotorealismo cinematografico del gioco.

In Deliver Us The Moon: Fortuna, l’ambientazione e l'atmosfera rappresentano un ottimo esempio di ray tracing e ombreggiatura. Utilizzando il ray tracing, il motore di illuminazione genera riflessi realistici su tutte le superfici in grado di riflettere la luce, aumentando la qualità dell'immagine e favorendo l'immersione nel gioco. Poiché i riflessi ray tracing si basano sull'esatta geometria d'illuminazione dinamica di ogni dettaglio del gioco, le scene di Deliver Us The Moon: Fortuna prenderanno vita in modi che solo il ray tracing in tempo reale riesce a ottenere.

Deliver Us The Moon: Fortuna utilizza anche l’ombreggiatura in ray tracing per migliorare la precisione delle ombre proiettate dalle varie fonti luminose presenti sulla scena, regalando un livello di dettaglio mai visto prima.