Deliver Us the Moon su PS5 e Xbox Series X/S: rinviata la versione nextgen

Dopo l'annuncio del rinvio al 2023 di Starfield da parte di Bethesda assistiamo anche al posticipo della versione nextgen di Deliver Us the Moon per PS5 e Xbox Series X/S.

A darne conferma sono gli stessi sviluppatori di KeokeN, ricordando agli appassionati di avventure sci-fi che la versione per console di ultima generazione potrà essere scaricata in via del tutto gratuita da chi possiede già la corrispondente edizione PS4 o Xbox One.

Originariamente previsto al lancio per il 19 maggio, l'update nextgen di Deliver Us the Moon sarà invece disponibile a partire dal 23 giugno. Sempre per il 23 giugno è prevista la commercializzazione della versione PS5 e Xbox Series X/S al prezzo di 24,99 euro.

La riedizione per console di ultima generazione del thriller sci-fi di KeokeN e Wired Productions comprenderà numerose ottimizzazioni grafiche e ludiche, oltre al supporto ai trigger adattivi e agli speaker del controller DualSense. L'update di Deliver Us the Moon per PS5 e Xbox Series X/S, nella fattispecie, aumenterà la risoluzione (portandola fino ai 4K dinamici) e implementerà il Ray Tracing per la gestione delle ombre dinamiche e dei riflessi prodotti dalle superfici a specchio delle installazioni spaziali da esplorare.