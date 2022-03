Deliver Us the Moon su PS5 e Xbox Series X/S: il trailer Next-Gen fissa la data di lancio

Dopo aver presentato Deliver Us Mars nella cornice mediatica del Future Games Show 2022, i ragazzi di KeokeN fanno partire idealmente il conto alla rovescia per il lancio della versione nextgen di Deliver Us the Moon con il video che fissa la data d'uscita su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

In questa sua riedizione per console di ultima generazione, il thriller fantascientifico di KeokeN e Wired Productions vanta numerose ottimizzazioni sia sotto il profilo grafico che strettamente ludico, come il supporto ai trigger adattivi e agli speaker del controller DualSense.

La casa di sviluppo olandese specifica che il titolo continuerà a girare su Unreal Engine 4 ma sarà caratterizzato da tante innovazioni tecniche che passeranno, ad esempio, per l'aumento della risoluzione (fino ai 4K dinamici) e l'utilizzo del Ray Tracing per la gestione in tempo reale delle ombre dinamiche e dei riflessi prodotti dalle superfici delle installazioni da esplorare nei panni (o meglio, nella tuta pressurizzata) del nostro coraggioso astronauta.

La commercializzazione della versione nextgen di Deliver Us the Moon è prevista per il 19 maggio su PS5 e Xbox Series X/S al prezzo consigliato di 24,99 euro: chi possiede già il gioco su PS4 o Xbox One potrà scaricare gratuitamente l'aggiornamento sulla medesima famiglia di console Sony o Microsoft.