Deliver Us the Moon: svelata l'uscita dell'avventura sci-fi su PS4, Xbox One e Switch

Le fucine digitali di KeokeN sfornano un nuovo video gameplay di Deliver Us the Moon per annunciare la data di uscita su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch della loro avventura sci-fi intrisa di elementi survival e thrilling.

La casa di sviluppo indipendente olandese fissa per il 24 aprile il lancio del gioco su PS4 e Xbox One: i lavori sulla trasposizione per Switch del titolo richiederanno più tempo e, anche per questo, sarà disponibile per questa estate.

A chi si avvicina solo adesso al progetto di Deliver Us the Moon, ricordiamo che si tratta di un'avventura che ci pone nei panni di un astronauta chiamato a costruire le fondamenta di una colonia permanente sulla superficie della Luna, il tutto prima che la crisi energetica globale ci privi degli approvvigionamenti e degli strumenti necessari per portare a compimento questa impresa.

Ad assisterci nell'incarico ci sarà ASE, un robot senziente che ci offrirà dei consigli per risolvere gli enigmi ambientali e gli inevitabili problemi che si verranno a creare nel corso delle missioni in cui dovremo fare la spola tra la base lunare e le stazioni di appoggio orbitanti attorno alla Terra e al nostro satellite naturale. Le versioni console del gioco vanteranno tutti i contenuti dell'edizione PC, ivi comprese le espansioni Fortuna e Tombaugh che ampliano la storia e le attività legate all'esplorazione libera delle ambientazioni. A tal proposito, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Deliver Us the Moon Fortuna.