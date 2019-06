Deliver Us the Moon: svelata in video la versione PS4 e Xbox One dell'avventura sci-fi

Grazie all'ottimo risultato raggiunto con la versione PC della loro avventura sci-fi intrisa di elementi survival, gli autori di KeokeN Interactive confermano la trasposizione su console di Deliver Us the Moon per PS4 e Xbox One.

Ambientato in un prossimo futuro, Deliver Us the Moon pone sulle spalle degli utenti il pesante fardello delle responsabilità di un astronauta incaricato di risolvere la crisi energetica globale costruendo le fondamenta di una colonia permanente sulla superficie della Luna.

L'incarico affidato al nostro intrepido alter-ego, di conseguenza, non sarà dei più semplici e comprenderà diverse attività da svolgersi sia in ambienti con microgravità che a gravità zero, facendo la spola tra la base lunare e le stazioni di appoggio orbitanti attorno alla Terra e al nostro satellite naturale.

A farci compagnia ci penserà ASE, un piccolo robot senziente che ci offrirà consigli sul da farsi e ci aiuterà a risolvere gli enigmi ambientali e i problemi incontrati dal nostro personaggio. Le versioni per PS4 e Xbox One di Deliver Us the Moon saranno commercializzate a fine 2019 sia in versione digitale che in edizione retail: la trasposizione su console del progetto sarà impreziosita dall'espansione Fortuna e da Tombaugh, un contenuto aggiuntivo che amplierà la storia della campagna principale e che sarà disponibile anche su PC a partire dal mese di settembre come DLC gratuito.

Se desiderate approfondire la conoscenza di questo titolo, sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Deliver Us the Moon Fortuna su PC a firma di Giuseppe Carrabba.