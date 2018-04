Dell sponsorizza in Cina un PC consigliato ai cheater di PUBG

Playerunknown's Battlegrounds, è uno dei giochi più popolari in Cina, al punto che il mercato rappresenta circa la metà dei giocatori a livello mondiale. Spesso però un incremento così elevato della popolarità coincide anche con un aumento dei cheaters, ed anche PUBG non è esente da tale trend.

Sono infatti molti gli utenti che utilizzano mod non autorizzate. Il cheating è talmente tanto diffuso che Dell, uno dei produttori di computer più popolari al mondo, è arrivata a sponsorizzare un nuovo laptop rivolto al mercato cinese come il migliore per l'esecuzione di plug-in specifici per PUBG, dove plug-in è un termine "amichevole" per descrivere hack, cheat e mod non autorizzate.

L'indiscrezione era già trapelata all'inizio della settimana, quando parlando con la rivista dedicata ai videogiochi australiana PCPowerPlay, un portavoce di Dell intercettato in occasione di un evento Intel tenuto a Pechino, aveva esplicitamente affermato che i nuovi computer della compagnia avrebbero consentito di "far girare plug-in per vincere di più a Chicken Dinner", dove "Winnee Winner Chicken Dinner" si riferisce ad uno slogan che appare sullo schermo quando si vince una partita. Non sappiamo in che modo un laptop possa essere superiore rispetto ad altri da questo punto di vista, ma è indubbio che si tratta di un'ottima mossa di marketing da parte della compagnia, che sicuramente venderà molte unità del computer sfruttando questo claim.

E' chiaro che il tutto ha scatenato non poche polemiche, e la stessa Dell è stata costretta a minimizzare sulla questione, rilasciando un comunicato in cui un portavoce di Dell Australia afferma che lo slogan è stato utilizzato per "sottolineare la potenza della nuova Serie G", pur affermando che il cheating "non riflette la nostra cultura o strategia di gioco. Condanniamo profondamente gli abusi".

Il dubbio però resta.