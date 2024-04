Delta: il nuovo emulatore all-in-one di Nintendo è disponibile gratis su iOS

Un nuovo emulatore di Nintendo è disponibile in via del tutto gratuita sui dispositivi mobili Apple iOS. Si tratta di Delta, un software all-in-one sviluppato da Testut Tech come naturale evoluzione di un suo precedente progetto, GBA4iOS.

Delta è già disponibile al download gratuito su App Store negli Stati Uniti d'America e in altri mercati extra-europei, mentre nel Vecchio Continente viene distribuito attraverso il nuovo marketplace terze parti AlStore PAL. Le due versioni di Delta sono assolutamente identiche, ha assicurato lo sviluppatore in una mail inviata alla redazione di The Verge.

Delta è in grado di emulare i videogiochi di differenti generazioni di console di Nintendo, ossia NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy (Color), Gambe Boy Advance e Nintendo DS, ma Testut ha già promesso l'aggiunta di ulteriori compatibilità in futuro. L'applicazione modifica i tasti a schermo in base alla console emulata, inoltre risulta essere compatibile con i principali controller in circolazione, inclusi i controller classici NES, SNES e N64 venduti agli abbonati Switch Online, i Joy-Con, il Nintendo Switch Pro Controller, Dualshock 4, DualSense e Xbox Controller. Supporta il salvataggio e il caricamento degli stati dal menu, i salvataggi rapidi, il backup automatico dei salvataggi, i cheat e persino la sincronizzazione dei dati tra differenti dispositivi.

Delta non è il primo emulatore ad arrivare su iOS da quando Apple ha aperto le porte all'emulazione sul suo sistema operativo, ma si tratta sicuramente del più significativo. Due dei software che l'hanno anticipato, tra l'altro, sono anche già stati rimossi dallo store. Stiamo parlando di iGBA, che s'è rivelato essere un rip-off del già citato GBA4iOS, e dell'emulatore NES chiamato Bimmy, che è stato rimosso dal suo sviluppatore per paura di attacchi legali da parte di Nintendo.

