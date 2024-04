Delta: l'emulatore Nintendo è iOS diventa una retro console con AirPlay

Continua a far parlare di sé Delta, emulatore di console Nintendo per iOS lanciato pochi giorni or sono dopo l'apertura di Apple a questa tipologia di applicazioni. Sviluppato da Testut Tech, lo stesso di GBA4iOS e del nuovo store a pagamento AltStore PAL, si sta distinguendo per le ottime funzioni e l'ampio spettro di retrocompatiblità.

Delta emula i videogiochi di differenti generazioni di console di Nintendo, ossia NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy (Color), Game Boy Advance e Nintendo DS, e promette di aggiungere ulteriori compatibilità in futuro. Replica i layout dei comandi delle console reali e offre il supporto ai principali controller in circolazione. Completano il parco funzionalità il salvataggio e il caricamento degli stati dal menu, i salvataggi rapidi, il backup automatico dei salvataggi, i cheat e la sincronizzazione dei dati tra differenti dispositivi e il supporto ad AirPlay.

Quest'ultima funzione è stata oggetto di test da parte della redazione di The Verge, che è rimasta piacevolmente colpita. Grazie ad AirPlay, è possibile trasmettere il video e il suono ad altri dispositivi marchiati Apple, come i Mac o Apple TV, e dunque giocare su uno schermo più ampio, televisione inclusa. In questa configurazione l'iPhone viene adibito a controller touch, ma nulla di collegare tramite bluetooth un controller tradizionale e usare quest'ultimo. Tra gli altri, sono compatibili il DualShock 4, il DualSense, i Joy-Con, il Pro Controller di Switch o l'Xbox Controller.

Con il giusto equipaggiamento, dunque, Delta può diventare una sorta di retro console. Il set-up con il quale Andrew Webster di The Verge ha effettuato la prova è composto da un iPhone, una Apple TV e un controller DualSense di PS5. A suo dire, la configurazione è rapidissima ("la parte più lunga del processo è stata accoppiare il controller al cellulare, che ha richiesto qualche secondo"), la qualità dell'immagine è ottima (ha testato dei giochi NES, SNES e Game Boy Advance) e i controlli non presentano un lag significativo. Ha effettuato una prova anche su MacBook Air, riscontrando le stesse ottime impressioni.

