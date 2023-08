Delta Force Hawk Ops: il teaser svela l'FPS gratis, novità in arrivo alla Gamescom

Non bastasse la conferma del reveal della Campagna di COD Modern Warfare all'ONL della Gamescom 2023, Level Infinite e TiMi Group solleticano la curiosità degli appassionati di sparatutto multiplayer annunciando ufficialmente Haw Ops, il nuovo capitolo free-to-play della serie FPS Delta Force.

Il progetto di Hawk Ops viene descritto come 'un nuovo inizio per l'IP', un'esperienza realistica da vivere sullo sfondo di scenari su vasca scala incredibilmente dettagliati con intense battaglie da combattere insieme ai membri della propria squadra.

Oltre alle canoniche sfide multiplayer competitive, il titolo proporrà una campagna principale ispirata al film Black Hawk Down che "consentirà ai giocatori di immergersi in battaglie autentiche ed emozionanti come quelle del film". Tornando al comparto PvP, gli sviluppatori di TiMi riferiscono di aver lavorato alacremente all'ampliamento dell'area di gioco che ospiterà le sfide multiplayer: il terreno di scontro sarà perciò pieno di dislivelli, grotte, aree nascoste e percorsi dove poter un ventaglio di veicoli tanto ampio da comprendere fuoristrada, imbarcazioni, elicotteri, droni e mezzi corazzati.

Il lancio di Delta Force Hawk Ops è previsto più avanti nel 2023 su PC, PlayStation, Xbox e sistemi mobile iOS e Android. Nella cornice dell'Opening Night Live della Gamescom 2023, previsto dalle ore 20:00 italiane di martedì 22 agosto, ci sarà spazio per una World Premiere di Delta Force Hawk Ops che ci aiuterà a fare luce sui contenuti, sul comparto grafico e sulle ambizioni che accompagnano lo sviluppo di questo progetto.