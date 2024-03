Delta Force Hawk Ops: trailer svela Zero Dam, nuova mappa della modalità in stile Tarkov

Dopo un lungo periodo di assenza dalle scene, Delta Force Hawk Ops torna a mostrarsi al pubblico con un nuovo trailer incentrato su una delle mappe di Hazard Ops.

Lo sparatutto in prima persona, infatti, sarà caratterizzato da una campagna single player, dalla componente multiplayer classica e da una modalità in stile extraction shooter intitolata proprio Hazard Ops. Il trailer di recente pubblicazione mostra in movimento l'arena Zero Dam, che farà da sfondo alla modalità PvPvE, in cui i giocatori dovranno vedersela sia con altri giocatori in carne ed ossa che con bot controllati dall'intelligenza artificiale con l'obiettivo di fuggire con equipaggiamento e risorse di valore.

Il video include numerose sequenze di gameplay ambientate in svariati punti d'interesse della mappa, che consiste in una serie di complessi abbandonati circondati da un'area desertica. Questo trailer rappresenta anche l'occasione perfetta per comprendere qualche dettaglio aggiuntivo sul gameplay dell'FPS, che sembra vantare armi personalizzabili e la possibilità di irrompere in camere blindate per mettere le mani su bottino di alto livello, il tutto mentre orde di nemici continuano ad attaccare.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco arriverà prossimamente su PC, PlayStation, Xbox, Android e iOS. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Delta Force Hawk Ops.