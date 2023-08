Delta Forza Hawk Ops: l'FPS gratis avrà anche una modalità ispirata a Tarkov

Come promesso dagli sviluppatori con un teaser trailer qualche giorno fa, sul palco dell’Opening Night Live della Gamescom 2023 è stato mostrato anche Delta Force Hawk Ops, un nuovo sparatutto in prima persona che verrà distribuito come free to play e arriverà su tutte le piattaforme.

Nel corso dell’evento della fiera tedesca, il team di sviluppo ha confermato che il titolo avrà una campagna che fungerà da remake dell’originale Black Hawk Dawn e sarà ispirata alla pellicola, dalla quale verranno ereditati anche i volti degli attori.

In aggiunta, Delta Force includerà una modalità PvP su larga scala chiamato Havoc Warfare, in cui ci saranno numerosi giocatori in un’unica grande mappa e dovranno contendersi il controllo dei territori. In questa modalità si potranno anche utilizzare veicoli come carri armati ed elicotteri.

La terza ed ultima componente del free to play prende il nome di Hazard Operations e non è altro che un’extraction mode PvPvE in stile Escape From Tarkov, in cui i giocatori dovranno scendere in campo ed affrontare sia giocatori in carne ed ossa che soldati controllati dall’IA. L’obiettivo sarà quello di raccogliere armi e risorse per poi procedere con l’estrazione.

Al momento non sappiamo nulla sulla data d’uscita, ma gli sviluppatori hanno confermato che il gioco approderà entro l’anno su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, iPhone, iPad, Android e PC. A tal proposito, il cross-play sarà supportato su tutte le piattaforme elencate.

In attesa di saperne di più, potete procedere con la pre-registrazione sul sito ufficiale.