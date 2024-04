Delta per iPhone: come scaricare e installare l'emulatore NES, SNES, N64 e Game Boy

Delta è un emulatore delle principali console disponibile ora su dispositivi iOS come iPhone e iPad, scaricabile anche in Europa. Ma come si usa questo emulatore, come funziona e quali giochi supporta? Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'emulatore Delta.

Come scaricare e installare Delta su iPhone

In Europa, Delta non è (ancora?) disponibile su App Store a differenza di quanto accade negli Stati Uniti. L'emulatore può essere scaricato dallo store alternativo Alt Store, tuttavia al momento l'accesso a questo marketplace non è gratuito ma costa 1.83 euro l'anno. Una volta pagato il prezzo dell'abbonamento, potrete scaricare tutte le app su Alt Store, tra cui appunto l'emulatore Delta, senza costi aggiuntivi. Una volta scaricato e installato l'emu come una qualsiasi altra applicazione per iPhone, si passa alla fase di configurazione.

Come funziona Delta: come caricare giochi e modificare i controller

Il metodo più semplice per caricare i propri giochi su Delta (attenzione: potete usare solo giochi dei quali possedete i regolari diritti di utilizzo) è quello di usare il gestore file di iPhone. Aprite Delta e cliccate sul simbolo + in alto a destra per caricare i file precedentemente salvati sul tuo telefono. Per avviare i giochi ti basterà poi cliccare su Apri. Per quanto riguarda i controlli, il sito Skins 4 Delta permette di scaricare i principali layout dei controller delle rispettive console emulate, anche in questo caso vi basterà ripetere lo stesso procedimento per il caricamento dei giochi e selezionare la skin scaricata di vostro interesse.

Delta supporta anche i controller fisici, i tasti possono essere rimappati in qualsiasi momento premendo l'icona dell'ingranaggio che trovate in alto a sinistra e selezionando il joypad da riconfigurare. Selezionate la voce Personalizza Controlli e da qui sarete in grado di selezionare i layout che preferite e di riconfigurare ogni singolo pulsante.

Che giochi supporta Delta?

Delta supporta giochi per NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance e Nintendo DS, sia nel rispettivo formato sia in formato ZIP. Delta idealmente supporta anche i giochi per Mega Drive e Genesis, al momento i giochi per la console SEGA vengono riconosciuti e organizzati dall'emulatore ma non funzionano poiché il supporto non attivo.

Emulatore Delta: sincronizzazione, salvataggi, e trucchi

Delta supporta i salvataggi in qualsiasi momento, l'emulatore crea in automatico dei punti di stato per riprendere la partita, in alternativa potete optare per il salvataggio manuale. Da segnalare anche il supporto per funzionalità come cheat e trucchi, avanti e indietro veloce. I giochi ed i salvataggi possono essere sincronizzati da Dropbox e Google Drive (iCloud non è supportato), dal menu impostazioni vi basterà associare il vostro servizio Cloud per mantenere tutto sincronizzato e archiviato nel migliore dei modi.

Usare Delta con AirPlay

Delta supporta AirPlay e dunque è possibile giocare su Mac o qualsiasi altro schermo (TV o monitor), il gioco verrà "trasmesso" su grande schermo mentre potrete usare il telefono o il tablet come controller. Nel caso di Nintendo DS ad esempio, lo schermo verrà diviso in due per simulare l'esperienza del dual screen: una parte sul televisore e una sul telefono.

Delta: bug e problemi tecnici

Delta presenta al momento alcuni bug e problemi minori che potrebbero in parte inficiare l'esperienza di gioco: non sono esclusi crash improvvisi in-game o durante il caricamento dei giochi, in questo caso riavviate l'applicazione e riprovate. Nel peggiore dei casi, provate a riavviare l'iPhone per svuotare la RAM e poi lanciate di nuovo Delta.

Attenzione: Delta può essere utilizzato solamente con i giochi per i quali possedete i relativi diritti. Questo contenuto non vuole in alcun modo incitare alla pirateria software, una pratica che lo staff di Everyeye.it condanna duramente. Everyeye.it non è in alcun modo responsabile

