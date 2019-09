Deltarune: l'autore assicura che lo sviluppo procede bene e condivide alcuni dettagli

In seguito all'annuncio, Toby Fox aveva offerto numerosi dettagli su Deltarune , avvertendo il pubblico che il suo completamento avrebbe potuto richiedere molto tempo. Ora, l'autore, ha deciso di offrire alcuni aggiornamenti , per celebrare il quarto anniversario di Undertale. Tramite Twitter, Fox ha assicurato che lo sviluppo del gioco e la definizione dei dettagli di ciò che accade stanno procedendo bene . L'autore si è inoltre dichiarato ottimista sul risultato finale: "Penso che le persone a cui piacciono le cose che faccio lo apprezzeranno". Pur riconoscendo alcune difficoltà nel processo di sviluppo, Fox sottolinea che queste saranno superate e che il suo obiettivo è quello sviluppare un gioco eccellente e di renderlo disponibile " il prima possibile ". Dalle pagine del social network, l'autore ha inoltre condiviso alcune " piccole cose da Deltarune ". Nei cinguettii in calce potete infatti trovare due clip musicali , di cui una presentata come il tema di Noelle, anche se, specifica, sentiremo molto spesso la canzone anche in assenza del personaggio. Infine, Fox ha condiviso alcuni schizzi da lui realizzati per Deltarune.

UNDERTALE was released 4 years ago today... kinda feels like just yesterday though. — tobyfox (@tobyfox) September 15, 2019

The design of the actual game and the specifics of what happen are going really well. I have a lot of confidence in the game that is currently written in my notes. At least, I think people that enjoy the things that I make, will enjoy it. That's all I'm ever aiming for. — tobyfox (@tobyfox) September 15, 2019

There are other aspects that are facing some hurdles, but they'll definitely get overcome. Trust me when I say that, although I want to take my time making an excellent game, I also want to get the game into peoples' hands as quickly as possible. Seriously. — tobyfox (@tobyfox) September 15, 2019

(Note: the City is extremely small.) — tobyfox (@tobyfox) September 15, 2019

(I said this was Noelle's Theme but it's actually the kind of song that gets used repeatedly all over the game, even when she's not around...) — tobyfox (@tobyfox) September 15, 2019