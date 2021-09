Deltarune Capitolo 2 arriva gratis questa settimana: l'autore di Undertale ringrazia i fan

Dopo lo straordinario successo riscosso da Undertale, Toby Fox è tornato sulla scena videoludica con la pubblicazione a sorpresa di una seconda avventura, ambientata apparentemente nel medesimo universo narrativo.

Per l'occasione, l'autore ha deciso di optare per una pubblicazione in forma episodica, con distribuzione del titolo in maniera completamente gratuita. Inizialmente proposto su PC nel 2018, Deltarune è poi approdato anche su PlayStation 4 e Nintendo Switch nel febbraio 2019. Con una durata complessiva di circa tre ore, Deltarune Capitolo 1 ha lasciato aperte molte domande, che finalmente potranno trovare risposta.

Direttamente dal suo account Twitter, Toby Fox ha infatti annunciato la data di uscita di Deltarune Capitolo 2. Dopo un'attesa durata qualche anno, gli appassionati potranno proseguire la propria avventura il prossimo 17 settembre, alle ore 8 PM ET. Una scelta non troppo confortevole per il pubblico italiano, che potrà cimentarsi con il secondo capitolo di Deltarune a partire dalle 2:00 della notte tra giovedì e venerdì. Per il momento, l'uscita del contenuto è confermata unicamente su PC, ma è ragionevole che nelle prossime settimane possano arrivare notizie in merito ad una versione Nintendo Switch e PS4.



Per coloro che, comprensibilmente, hanno bisogno di un ripasso sulla seconda opera di Toby Fox, segnaliamo che sulle nostre pagine è disponibile il provato di Deltarune Capitolo 1. Con l'annuncio della data di uscita del Capitolo 2, l'autore ha ringraziato i fan per la pazienza che hanno dimostrato in questi anni e ha confermato che proseguirà i lavori sul gioco.