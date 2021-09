Deltarune Capitolo 2, Toby Fox conquista ancora: 100.000 giocatori in contemporanea su PC

Con la pubblicazione gratuita di Deltarune Capitolo 2 avvenuta questa settimana su PC, il genio creativo di Toby Fox sembra aver conquistato ancora una volta la community.

A testimoniarlo, troviamo i primi dati relativi all'accesso al titolo da parte dei giocatori Steam. Secondo quanto riportato dal database di SteamDB, infatti, il secondo capitolo di Deltarune avrebbe rapidamente superato un importante traguardo. Dal giorno del lancio del contenuto, avvenuto venerdì 17 settembre 2021, il Capitolo 2 avrebbe infatti intrattenuto almeno 100.000 giocatori in contemporanea. Il picco sarebbe stato raggiunto proprio in occasione del Day One, con ben 102.916 giocatori attivi in simultanea su Deltarune Capitolo 2.

Un risultato sicuramente incoraggiante per Toby Fox, visti anche i molti anni trascorsi dalla pubblicazione del primo capitolo della sua nuova avventura. Dopo il successo di Undertale, l'autore ha deciso di abbracciare un formato a pubblicazione episodica, così da non dover far attendere un periodo di tempo eccessivamente lungo prima di proporre un titolo inedito alla community. Nel guardare al futuro, Toby Fox ha di recente promesso che i capitoli 3, 4 e 5 di Deltarune usciranno in contemporanea. Diversamente dai primi due capitoli, i tre episodi conclusivi dell'avventura non saranno tuttavia proposti in maniera gratuita, ma a pagamento.