Deltarune: i capitoli 3,4 e 5 usciranno assieme, ma non saranno gratis

Dopo una lunga attesa, i fan di Toby Fox hanno finalmente potuto dare una risposta alle domande lasciate in sospeso dal primo episodio di Deltarune grazie alla pubblicazione gratuita del secondo capitolo, avvenuta un paio di giorni fa. La storia, in ogni caso, è tutta fuorché conclusa: il creatore ha già in programma le parti 3, 4 e 5!

Inizialmente, l'intenzione di Fox era quella di lanciare tutti i capitoli rimanenti in un'unica soluzione. Con il prolungarsi dello sviluppo, si è tuttavia reso conto che "è difficile sia per i creatori sia per i giocatori trascorrere tanto tempo senza un'uscita", di conseguenza ha scelto di lanciare il Capitolo 2 di Deltarune immediatamente e in via del tutto gratuita.

Diversi, invece, i piani per il futuro: Fox ha spiegato che i capitoli 3, 4 e 5 di Deltarune verranno pubblicati contemporaneamente e che saranno a pagamento. Per accedere all'intero pacchetto i giocatori dovranno pagare una somma superiore a quella di Undertale, che attualmente costa 9,99 euro su PC, 11,99 euro su PlayStation Store e 14,99 su Nintendo eShop. A quanto pare, Deltarune si sta rivelando molto più difficile da sviluppare a causa della "complessità dei nuovi sistemi, delle linee narrative e della grafica".

Nel frattempo, mentre si godono i primi due capitoli gratis, Fox ha chiesto ai giocatori che possono permetterselo di acquistare un altro gioco indipendente per aiutare l'intero settore. A coloro i quali intendono supportare il suo lavoro, l'autore consiglia invece di acquistare le soundtrack di Undertale e Deltarune su Bandcamp.