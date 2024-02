Che fine ha fatto Deltarune Capitolo 3? Toby Fox aggiorna i fan

Da diverso tempo il progetto Deltarune è fermo al Capitolo 2, pubblicato nel corso del 2021 circa tre anni dopo il primo atto. Il Capitolo 3 sembra disperso nel nulla e al momento non ci sono indicazioni su una sua finestra di lancio, tuttavia il creatore Toby Fox torna ad aggiornare i fan sullo status dei lavori.

L'autore assicura che lo sviluppo di Deltarune Capitolo 3 sta procedendo regolarmente ma che ci sono ancora alcuni passaggi da terminare prima che sia definitivamente pronto per la pubblicazione. "Io e il team di Deltarune ci siamo presi una pausa durante il periodo natalizio per rivedere le nostre famiglie, ma adesso siamo tornati e siamo tutti entusiasti di aver ricominciato a lavorare. In merito a Deltarune Capitolo 3, stiamo lavorando sulla localizzazione in giapponese, dopodiché ci dedicheremo al porting e al bugtesting per poi considerarlo totalmente completato", spiega Toby Fox in merito al Capitolo 3. Lo sviluppo è dunque a buon punto, tuttavia tutto ancora tace su quando esce Deltarune Capitolo 3 così come i successivi due episodi in programma.

A tal proposito Toby Fox ha fornito alcuni aggiornamenti anche sui Capitoli 4 e 5 di Deltarune: "Il team adesso è concentrato principalmente sul Capitolo 4, con alcuni lavori minori già svolti per il Capitolo 5. Abbiamo già stabilito una scadenza interna per il Capitolo 4, e il nostro nuovo producer ci aiuterà a compiere le mosse necessarie per rispettarla. Sono sicuro che quest'anno sarà davvero produttivo ma, come al solito, non posso condividere molto senza rovinare nulla".

Inizialmente era stata prevista un'uscita in contemporanea e a pagamento per gli ultimi tre Capitoli del gioco, adesso tuttavia Deltarune diverrà effettivamente realtà una volta finito il Capitolo 4, con l'ultimo atto che diverrà realtà soltanto in seguito.