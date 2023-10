Deltarune: il nuovo gioco dell'autore di Undertale uscirà quando sarà finito il Capitolo 4

Dopo aver pubblicato i primi due capitoi di Deltarune, Toby Fox, noto per aver dato vita all'acclamato Undertale, fornisce un aggiornamento sullo stadio di sviluppo del suo nuovo progetto.

Toby Fox ha comunicato che, sebbene prevedesse inizialmente di pubblicare Deltarune in versione completa al termine dello sviluppo del Capitolo 5, i piani sono adesso cambiati. Il gioco, un GDR con visuale dall'alto verso il basso ricco di enigmi e sequenze bullet hell, verrà lanciato ufficialmente sul mercato una volta che il Capitolo 4 sarà ultimato, con il quinto episodio che arriverà in un secondo momento.

"Il mio piano originale era di pubblicare insieme i capitoli 3, 4 e 5", ha dichiarato Toby Fox nel suo update. "Tuttavia, il traguardo del capitolo 5 è ancora piuttosto lontano... E non credo che nessuno voglia davvero aspettare così a lungo per pubblicare qualcosa. In particolar modo io.

Quindi, nuova strategia: basta aspettare il capitolo 5. Ci concentreremo invece sul lancio di Deltarune una volta terminato il capitolo 4. Questo dovrebbe rendere tutto un po' più ragionevole! Il capitolo 4 contiene già una quantità notevole di filmati e di lavoro svolto sui nemici. Inoltre, ho assunto un nuovo produttore il cui compito sarà quello di accelerare lo sviluppo complessivo del gioco per i capitoli futuri".

Lo sviluppatore ha precisato che aggiornamenti di questo tipo non arriveranno più per un po' di tempo, ma ha al contempo assicurato che lo sviluppo del capitolo 3 e 4 si avvicina sempre più al suo completamento.