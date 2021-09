Deltarure: Capitolo 2 disponibile anche su Nintendo Switch e (a sorpresa) PS4

A pochi giorni dalla pubblicazione su PC, il secondo capitolo di Deltarune si è affacciato anche su console, anche in questo caso in via del tutto gratuita.

Il secondo capitolo del gioco di Toby Fox può ora essere scaricato e giocato gratuitamente anche su Nintendo Switch e PS4. Se l'arrivo sulla console ibrida di Nintendo era atteso, lo stesso non può dirsi della pubblicazione su PlayStation 4, avvenuta completamente a sorpresa. Le entry sono già state aggiornate sul Nintendo eShop e sul PlayStation Store, dove il titolo può ora essere trovato sotto la voce Deltarune Chapter 1&2.

Link per il download gratis

Nonostante la pubblicazione del secondo capitolo, la storia di Deltarune non può ancora definirsi completa. Toby Fox ha confermato di essere al lavoro sui capitoli 3, 4 e 5 di Deltarune, i quali verranno pubblicati tutti assieme. A differenza dei primi due, inoltre, saranno a pagamento.