Delusi dallo State of Play? Sony lo ha trasmesso solo perché obbligata

Lo State of Play di febbraio non è stato particolarmente brillante, oltre a Suicide Squad Kill The Justice League e Resident Evil 4 sono mancati gli annunci di spessore con la maggior parte dell'evento dedicata a giochi minori e produzioni di terze parti (anche) per PS VR2.

Jeff Grubb ha voluto tranquillizzare tutti ribadendo che un PlayStation Showcase con grande sorprese è in arrivo idealmente tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate, in questa cornice Sony dovrebbe svelare il primo gameplay di Marvel's Spider-Man 2 e presentare altri titoli di grande impatto.

E dunque, perché se c'è un PlayStation Showcase in programma tra pochi mesi, Sony ha optato comunque per trasmettere uno State of Play di basso profilo? Secondo Grubb, semplicemente per rispettare gli accordi commerciali prese con gli editori di terze parti, i quali pagano per ottenere spazio promozionale su PlayStation Blog, sui canali YouTube di PlayStation e negli eventi digitali come lo State of Play.

Sony è stata dunque "obbligata" ad organizzare uno State of Play per i partner, non a caso non sono stati mostrati giochi o aggiornamenti legati a produzioni targate PlayStation Studios. Per queste ultime come detto bisognerà attendere il prossimo PlayStation Showcase, ancora privo di una data.