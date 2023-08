Delusione Death Stranding 2: niente Gamescom, lo rivedremo al TGS?

Dopo il suo annuncio avvenuto nel corso dei The Game Awards 2022, Death Stranding 2 è sparito dalla circolazione saltando tutti i più importanti eventi del 2023 svolti finora, compresa la Gamescom 2023 attualmente in corso.

Sebbene da un lato è vero che per la kermesse di Colonia non era stato fatto alcun tipo di annuncio, la possibilità che Death Stranding 2 potesse comparire alla Gamescom 2023 era comunque una speranza di molti fan, soprattutto con Hideo Kojima che sembrava alle prese con il montaggio di un nuovo filmato per il suo progetto attualmente in lavorazione. E invece nulla, alla fiera tedesca non c'è stata alcuna traccia di Kojima e dei suoi giochi (non dimentichiamo anche Overdose), nemmeno all'Opening Night Live organizzata dal suo amico Geoff Keighley.

E' inevitabile ora domandarsi che fine ha fatto Death Stranding 2: sappiamo che il gioco è regolarmente in sviluppo e lo stesso game designer ha fornito occasionali aggiornamenti sullo sviluppo tra i suoi profili social ed il suo podcast, tuttavia nel concreto il seguito di Death Stranding è ancora nell'ombra e non è chiaro quando tornerà a mostrarsi. Di recente il noto leaker The Snitch ha stuzzicato i suoi follower con una serie di enigmi tramite tweet criptici, che in molti hanno ricollegato proprio a Death Stranding 2.

Il leaker avrebbe condiviso il presunto codice identificativo di un video Youtube ancora non disponibile, per poi concludere con l'emoticon di un quadro ed un bambino che i fan hanno subito ricollegato all'opera di Kojima. Ipotesi molto fantasiosa oppure per davvero The Snitch ha anticipato l'arrivo di novità su Death Stranding 2?

In ogni caso il prossimo grande evento è il Tokyo Game Show 2023, che si terrà dal 21 al 24 settembre. Difficile tuttavia prevedere una presenza di Kojima Productions alla kermesse nipponica, più probabile invece l'eventuale ricomparsa nel corso di un PlayStation State of Play, magari proprio uno del tutto incentrato sull'opera di Kojima data la sua importanza per Sony e per PlayStation 5. Il tutto senza dimenticare che, nella peggiore delle ipotesi, Death Stranding 2 potrebbe magari essere protagonista dei The Game Awards 2023, nello stesso palcoscenico di Keighley dove è stato annunciato un anno prima.

Una cosa comunque sembra certa: si dovrà aspettare ancora a lungo prima di vedere Death Stranding 2 compiere il suo esordio sul mercato. E voi cosa ne pensate? Quando e come vi piacerebbe rivedere il gioco in azione?