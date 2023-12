Le delusioni del 2023 secondo IGN: Starfield, COD Modern Warfare 3 e non solo

Con il 2023 prossimo alla sua conclusione per IGN.com è il momento di tirare le somme su quanto visto nel corso degli ultimi 12 mesi, con un focus in particolare sulle maggiori delusioni dell'anno. E i nomi citati dalla famosa testata americana sono effettivamente tra i più discussi da critica e pubblico.

Un corposo articolo di approfondimento sul tema parte proprio citando Starfield tra i titoli più deludenti del 2023, una citazione che non sorprende considerato che la redazione ha assegnato un 7 al kolossal sci-fi di Bethesda. Pur sottolineando che Starfield è "sicuramente buono e può offrire ore d'intrattenimento alla maggior parte dei giocatori", per IGN l'Action/RPG per PC e Xbox Series X/S "impallidisce se confrontato con altri giochi Bethesda", citando le serie di The Elder Scrolls e Fallout. "Starfield sembra quasi un prodotto del passato, come se Bethesda avesse lavorato a testa bassa sin dal lancio di Fallout 4 nel 2015, per poi alzarla e rendersi conto che da allora il genere si è evoluto", ha aggiunto la testata. In generale comunque l'opera Bethesda è stata senza dubbio la più chiacchierata dell'anno, considerato che Starfield è stato il gioco più coperto dalla stampa nel 2023.

Tra gli altri grossi nomi citati tra le delusioni troviamo anche Call of Duty Modern Warfare III, al quale la redazione ha assegnato un 4 come valutazione al momento di recensirlo criticando non solo la Campagna single player e la modalità Zombie, ma sottolineando che "anche il comparto multiplayer al lancio è stato una delusione" nonostante la presenza di mappe storiche della serie. Spazio anche per Redfall, considerato carente in ogni aspetto e non risollevato da un supporto post-lancio tardivo, e per Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 per il modo in cui è stata realizzata e distribuita.

IGN.com cita tra le delusioni videoludiche del 2023 anche il lancio di PlayStation VR2 a febbraio, in particolare a causa della mancanza di esclusive non solo numerose ma anche di grande qualità. La redazione ricorda infine che "PlayStation VR2 ha solo 10 esclusive in totale, includendo anche la sorpresa di fine anno rappresentata da Resident Evil 4 Remake".

Siete d'accordo con le delusioni del 2023 citate da IGN.com?