La Deluxe Edition di Warhammer Vermintide 2 arriva a giugno

505 Games e Fatshark hanno annunciato oggi di aver siglato una partnership per la pubblicazione delle versione fisica, per PlayStation 4 e Xbox One, di Warhammer Vermintide 2, disponibile dal 14 giugno 2019.

Questa Deluxe Edition di Warhammer Vermintide 2 includerà i due DLC Ombre su Bögenhafen e Di Nuovo a Ubersreik”e ulteriori contenuti premium tra cui: Imprese Eroiche, skin esclusive tema araldica di Helmgart, una cornice ritratto e la statua di Sigmar nella Fortezza.

Warhammer Vermintide 2 è un videogioco di azione cooperativa a quattro giocatori ambientato nel mondo di Warhammer. In questo sequel dell’acclamato: Warhammer End Times Vermintide, i cinque eroi di Ubersreik sono tornati per affrontare l’armata degli Skaven e l’esercito del Chaos. Vermintide 2 mette alla prova i giocatori incrementando l’intensità dei combattimenti in prima persona, introducendo una nuova fazione di nemici, 15 diversi percorsi di specializzazione, nuovi alberi delle abilità, nuove armi, un loot system più sofisticato e molto altro ancora

La versione fisica Deluxe Edition di Warhammer Vermintide 2 per le piattaforme PlayStation 4 e Xbox One sarà in vendita dal 14 giugno al prezzo al pubblico consigliato di €49.99.