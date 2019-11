Demake e PS4: fan reimmagina quattro giochi moderni con una cover PS1

Da grande appassionato di videogiochi PlayStation, l'artista digitale conosciuto su Reddit come IanMazgelis ha pubblicato un'immagine che ritrae quattro cover demake per PS1 di giochi che hanno scritto la storia recente di PS4, il tutto per scoprire quale aspetto avrebbero avuto se fossero usciti negli anni '90.

Il quartetto di titoli che compone questo nostalgico "retro-collage" reinterpreta le copertine ufficiali e l'estetica ingame di Horizon Zero Dawn, Bloodborne, Gravity Rush 2 e di un gioco che, come NieR Automata, pur essendo stato in esclusiva sulla console Sony solo per pochi giorni vanta una numerosa schiera di appassionati su PS4.

Le cover fan made di IanMazgelis riportano anche il logo storico di Sony Computer Entertainment e di Squaresoft, utilizzato dalla compagnia nipponica prima della fusione con Enix e della trasformazione in Square Enix avvenuta nell'aprile del 2003. Lo stile artistico scelto dal redditor per rappresentare i quattro giochi scelti per questo simpatico demake non fa che ricalcare la grafica delle copertine dei videogiochi dell'era PS1, in particolar modo dei JRPG e degli action ruolistici provenienti dal Giappone.

