Demo in arrivo il 27 Giugno per Dragon Quest Builders 2

Buone notizie per i fan di Dragon Quest Builders 2, visto che Square Enix ha annunciato l'arrivo di una demo gratuita per PlayStation 4, che sarà disponibile dal 27 Giugno, e con la quale i giocatori potranno provare le dinamiche di gioco e scoprire il nuovo cast e la nuova storia.

Per l'occasione è stato diffuso anche un trailer, che mostra i diversi luoghi da esplorare in superficie e sott'acqua, illustra le nuove dinamiche di costruzione e i vari strumenti che ci aiuteranno nel costruire e raccogliere.

Sono previsti inoltre dei bonus per chi efettua il pre-order del gioco, per chi ha giocato il primo Dragon Quest Builders, e per gli abbonati PlayStation Plus. Nello specifico:

Erba medicinale ornamentale, logo di Dragon Quest e ala di Chimera ornamentale in game (inclusi con tutti i pre-order)

Set magneti con eroi, blocchi per costruire e gli iconici Slime (solo pre-order fisici)

Elementi per decorare i propri edifici con icone di sole, stelle, luna e acqua, oltre ad un tema per PS4 (solo pre-order digitali)

Decorazioni in pixel e ritratti di eroi leggendari dal 12 luglio (per gli abbonati a PS Plus)

Completo classico da costruttore del titolo originale e il trono dell’ostinato Dragonlord (per i giocatori con un salvataggio del primo Dragon Quest Builders)

Prevista infine una Digital Deluxe Edition che includerà il season pass, che comprende tre DLC scaricabili, che daranno accesso a ricette, pettinature, abbigliamento e nuove aree da esplorare.

Dragon Quest Builders 2 sarà disponibile a partire dal 12 Luglio 2019.