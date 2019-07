La demo di Catherine Full Body è ora disponibile anche sul PlayStation Store europeo

SEGA e Atlus hanno finalmente pubblicato la demo di Catherine Full Body anche sul PlayStation Store europeo.

In un periodo in cui le versioni dimostrative sono diventate merce incredibilmente rara, i giocatori avranno così l'opportunità di testare l'opera di ammodernamento compiuta dagli sviluppatori prima del lancio nel Vecchio Continente, fissato per il prossimo 3 settembre in esclusiva su PlayStation 4. Catherine Full Body, ricordiamo, è disponibile in Giappone fin dallo scorso 14 febbraio, anche in edizione PlayStation Vita.

La demo pesa poco meno di 5 GB e può essere scaricata direttamente dalla console accedendo al PlayStation Store. Se vi torna più comodo, potete anche aggiungerla alla raccolta dirigendovi a questo indirizzo. Grazie a questa versione dimostrativa, potrete testare i primi due giorni dell'avventura offerta da Full Body, che rispetto all'edizione originale introduce una "nuova Catherine" chiamata Rin, un numero maggiore di ramificazioni per la storia, ulteriori livelli di difficoltà, meccaniche di gioco inedite e opzioni multigiocatore potenziate. Tra le nostre pagine potete già trovare la recensione di Catherine Full Body a cura di Umberto Merone, basata sulla versione giapponese.