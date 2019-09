La demo di Code Vein si aggiorna oggi con nuovi contenuti

Come promesso dal publisher Bandai Namco, la demo di Code Vein si aggiorna oggi con tante novità, tra cui una nuova zona giocabile e il supporto per la co-op online, per dare modo a due amici di affrontare insieme le insidie del gioco.

La compagnia presenta il nuovo update con queste parole: "questo aggiornamento aggiungerà una nuova zona giocabile Depths Town of Sacrifice. Quest’area speciale permetterà ai giocatori di combattere contro molti boss sconfitti in precedenza, assicurando la possibilità di acquisire foschia, nuove armi e materiali. Attenzione però, i nemici che compaiono in questa zona sono molto potenti e i giocatori impreparati potrebbero patire le conseguenze di questa sfida! La patch aggiunge alla demo anche la modalità coop online, dando così la possibilità di allearsi con un altro Redivivo per sconfiggere i nemici più forti."

L'aggiornamento della demo di Code Vein è disponibile ora su PS4 e arriverà presto sulle altre piattaforme. Il gioco completo uscirà il 27 settembre in formato fisico e digitale su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, la versione di prova può essere scaricata da Steam, PlayStation Store e Xbox Store.