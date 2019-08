Una demo di Code Vein è in arrivo il 3 settembre su PS4 e Xbox One

Bandai Namco Entertainment ha annunciato che Code Vein riceverà una demo gratuita su PlayStation 4 e Xbox One il 3 settembre. La notizia è arrivata insieme a un nuovo trailer del gioco che abbiamo riportato in cima.

Il trailer riportato in cima alla notizia fornisce un assaggio sui contenuti della demo di Code Vein, in arrivo il 3 settembre su PlayStation 4 e Xbox One.

Grazie a questa versione di prova del titolo, i giocatori potranno mettere mano in anticipo al nuovo Action RPG di Bandai Namco Entertainment, facendosi una prima idea sul sistema di combattimento, sulla struttura dei dungeon e sulle boss fight che ritroveremo nel gioco completo in arrivo il prossimo 27 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Anche se il titolo è previsto in arrivo anche su Personal Computer, la demo verrà pubblicata solo su PlayStation 4 e Xbox One, sui rispettivi store online. Coglierete l'occasione per provare con mano il nuovo Action RPG di Bandai Namco Entertainment?

Nell'attesa che il titolo faccia il suo debutto il 27 settembre, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro provato di Code Vein.