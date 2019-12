La demo di Code Vein è ora disponibile su PC via Steam

Bandai Namco Entertainment ha annunciato che una versione demo di Code Vein è ora disponibile al download gratuito su PC via Steam.

La demo di Code Vein permette ai giocatori di sperimentare la modalità Creazione del personaggio, grazie alla quale possono portare in "vita" il proprio Redivivo, e testare le proprie abilità durante l’esplorazione di una sezione iniziale del gioco, sia in solitaria che in compagnia di un amico grazie alla modalità cooperativa online. La demo permette anche di esplorare la zona Depths: Town of Sacrifice, dove i giocatori possono combattere contro i boss sconfitti in precedenza per acquisire nuove armi, materiali e foschia.

Tutti i personaggi creati nella demo possono essere trasferiti nel gioco completo, che in occasione dei Saldi Invernali di Steam viene proposto a 34,99 euro, ovvero con il 30% di sconto sul prezzo pieno di 49,99 euro. Code Vein, ricordiamo, è acquistabile anche su PlayStation 4 e Xbox One. Se state pensando di acquistarlo e volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Code Vein.